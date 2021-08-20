Задоров подписал контракт с «Калгари»
- Reuters
Как сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в Twitter, соглашение заключено на год. Согласно условиям контракта, 26-летний россиянин получит $3,75 млн.
Через год воспитанник московского ЦСКА станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать соглашение с любым клубом.
Российский хоккеист в прошлом сезоне выступал за «Чикаго Блэкхокс». Также он защищал цвета «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш».
Ранее сообщалось, что Лундквист объявил о завершении спортивной карьеры.