Олимпийский чемпион по хоккею Лундквист объявил о завершении карьеры

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист объявил о завершении спортивной карьеры.

Об этом сообщает Expressen.

Последним клубом шведского голкипера стал «Вашингтон Кэпиталз». Однако Лундквист не провёл ни одного матча в прошлом сезоне. Зимой 2021-го он перенёс операцию на сердце.

В 2012-м Лундквист выиграл приз «Везина Трофи» как лучший вратарь Национальной хоккейной лиги. В 2006-м голкипер в составе сборной Швеции завоевал золотые медали Олимпийских игр в Турине.

Ранее ХК «Динамо» объявил имя нового гендиректора.



