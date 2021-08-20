Олимпийский чемпион по хоккею Лундквист объявил о завершении карьеры

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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист объявил о завершении спортивной карьеры.
Олимпийский чемпион по хоккею Лундквист объявил о завершении карьеры
  • Reuters

Об этом сообщает Expressen.

Последним клубом шведского голкипера стал «Вашингтон Кэпиталз». Однако Лундквист не провёл ни одного матча в прошлом сезоне. Зимой 2021-го он перенёс операцию на сердце.

В 2012-м Лундквист выиграл приз «Везина Трофи» как лучший вратарь Национальной хоккейной лиги. В 2006-м голкипер в составе сборной Швеции завоевал золотые медали Олимпийских игр в Турине.

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