Тихонов высказался о подаче повторного протеста на работу судей в художественной гимнастике во время ОИ

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал отказ Международной федерации гимнастики (FIG) выдать ОКР протоколы по итогам выступления Дины и Арины Авериных в индивидуальном многоборье на ОИ в Токио.
Тихонов высказался о подаче повторного протеста на работу судей в художественной гимнастике во время ОИ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Надо бороться до конца, отстаивать свои права. Судейство там, где есть человеческий фактор, всегда может быть субъективным. На эту тему говорили профессионалы», — приводит слова Тихонова «Газета.Ru».

Он подчеркнул, что необходимо остановить издевательство над российскими спортсменами и вернуть прежнее представительство страны в МОК.

Первый вице-президент FIG Василий Титов направил дополнительный протест по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике в Токио.

На ОИ-2020 Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту в последнем упражнении.

Ранее Хоркина высказалась об отказе FIG выдать ОКР протоколы по итогам выступления Дины и Арины Авериных на ОИ в Токио.

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