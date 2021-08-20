Тихонов высказался о подаче повторного протеста на работу судей в художественной гимнастике во время ОИ

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал отказ Международной федерации гимнастики (FIG) выдать ОКР протоколы по итогам выступления Дины и Арины Авериных в индивидуальном многоборье на ОИ в Токио.

«Надо бороться до конца, отстаивать свои права. Судейство там, где есть человеческий фактор, всегда может быть субъективным. На эту тему говорили профессионалы», — приводит слова Тихонова «Газета.Ru».

Он подчеркнул, что необходимо остановить издевательство над российскими спортсменами и вернуть прежнее представительство страны в МОК.

Первый вице-президент FIG Василий Титов направил дополнительный протест по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике в Токио.

На ОИ-2020 Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту в последнем упражнении.

Ранее Хоркина высказалась об отказе FIG выдать ОКР протоколы по итогам выступления Дины и Арины Авериных на ОИ в Токио.