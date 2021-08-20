Хоркина — о повторном протесте на судейство в художественной гимнастике: правильно делаем

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина прокомментировала отказ Международной федерации гимнастики (FIG) выдать ОКР протоколы по итогам выступления Дины и Арины Авериных в индивидуальном многоборье на ОИ в Токио.

«Я думаю, что мы правильно делаем, что продолжаем отстаивать интересы наших спортсменок», — приводит слова Хоркиной «Газета.Ru».

По словам гимнастки, если FIG не идёт навстречу ОКР, необходимо изучить все доступные процедуры, которые позволят отстоять интересы российской стороны.

На ОИ в Токио Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту в последнем упражнении.

Ранее сообщалось, что первый вице-президент FIG Василий Титов направил дополнительный протест по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике в Токио.