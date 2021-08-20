Вице-президент FIG подал дополнительный протест по поводу судейства на ОИ 

Руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Конокотин сообщил, что первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов направил дополнительный протест по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Знаю, что Василий Титов, первый вице-президент Международной федерации гимнастики, не дожидаясь упомянутого публичного заявления FIG, направил от лица российской стороны дополнительный протест, который должен быть рассмотрен исполкомом организации», — цитирует Конокотина пресс-служба Олимпийского комитета России.

По его словам, Титова также не устроило отсутствие содержательной реакции со стороны FIG. В ОКР же считают справедливым задействование всех доступных ресурсов для прояснения ситуации.

«Продолжаем работу, непрерывно оказываем поддержку, в том числе юридическую и дипломатическую, нашим коллегам из гимнастического сообщества и находимся в постоянном контакте с нашим представителем в FIG», — добавил Конокотин.

На ОИ в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту в последнем упражнении.

Также сборная России стала второй в групповом многоборье, проиграв Болгарии.

Ранее в ОКР назвали неаргументированной позицию FIG по судейству художественной гимнастики на ОИ.