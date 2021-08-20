В ОКР назвали неаргументированной позицию FIG по судейству художественной гимнастики на ОИ

Руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Конокотин считает неаргументированными ответы Международной федерации гимнастики (FIG) по судейству соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Позиция Международной федерации гимнастики по итогам официального заявления понятна и даже, наверное, объяснима. Однако в ней полностью отсутствуют аргументированные ответы на вопросы, с которыми я, как глава делегации ОКР, обращался в FIG и МОК. Абсолютно формальную реакцию на наш первый запрос от 7 августа по факту ситуации с судейством в индивидуальном многоборье комментировать просто бессмысленно», — приводит слова Конокотина пресс-служба Олимпийского комитета России.

На ОИ в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту в последнем упражнении.

Также сборная России стала второй в групповом многоборье, проиграв Болгарии.

Ранее сообщалось, что в FIG отказались предоставить судейские протоколы по итогам выступления сестёр Авериных.