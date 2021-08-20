В FIG отказались предоставить судейские протоколы по итогам выступления сестёр Авериных

Международная федерация гимнастики (FIG) отказалась предоставить протоколы по итогам выступления россиянок Дины и Арины Авериных в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Об этом сообщил руководитель делегации сборной Олимпийского комитета России на Играх в Токио Андрей Конокотин. По его словам, в ОКР поступило письмо с пояснениями, которое было подписано генеральным секретарём FIG Николасом Буомпаном.

«Важно отметить, что, помимо настоятельных заверений о честности и непредвзятости судейства и оценочной системы, в письме чётко прописан отказ предоставить результаты видеоанализа выступлений спортсменок в индивидуальном и командном многоборьях, а также детализированные протоколы выставления оценок и штрафных баллов участницам соревнований (судейские карточки), которые были запрошены нами ещё в Токио — 7 и 8 августа», — приводит слова Конокотина пресс-служба Олимпийского комитета России.

На ОИ в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту в последнем упражнении.

Также сборная России стала второй в групповом многоборье, проиграв Болгарии.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что продолжит оспаривать результаты олимпийского турнира по художественной гимнастике.