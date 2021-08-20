Голкипер «Спартака» Селихов приступил к работе с мячом
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Как сообщает пресс-служба красно-белых, вратарь уже приступил к упражнениям с мячом.
«Ждём возвращения в общую группу», — говорится в сообщении.
Игрок получил травму во время межсезонья.
27-летний Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. В его активе 28 матчей за основной состав московской команды, 14 из которых он отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что «Спартак» требует у «Торино» €5 млн за трансфер защитника Самуэля Жиго.