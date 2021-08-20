Голкипер «Спартака» Селихов приступил к работе с мячом

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов продолжает восстанавливаться после перелома пальца руки.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, вратарь уже приступил к упражнениям с мячом.

«Ждём возвращения в общую группу», — говорится в сообщении.

Игрок получил травму во время межсезонья.

27-летний Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. В его активе 28 матчей за основной состав московской команды, 14 из которых он отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Спартак» требует у «Торино» €5 млн за трансфер защитника Самуэля Жиго.