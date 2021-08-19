СЭ: «Спартак» требует у «Торино» €5 за трансфер Жиго

Французский защитник Самуэль Жиго может покинуть московский «Спартак» и продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, московский клуб намерен выручить от продажи 27-летнего игрока в «Торино» €5 млн.

Контракт Жиго со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2022 года, сам игрок не хочет продлевать соглашение с клубом.

В прошлом сезоне Жиго провёл 27 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил три мяча и отдал голевую передачу. В текущем сезоне на его счету шесть матчей за команду.

Ранее сообщалось, что Жиго может уйти из «Спартака» в «Торино» за €4 млн.