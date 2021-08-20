Медведев объяснил, почему тяжело выиграть «Мастерсы» в Торонто и Цинциннати подряд
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- © Susan Mullane-USA TODAY Sports
«Выиграть турниры в Торонто и Цинциннати подряд тяжело, потому что тебе приходится две недели беспрерывно играть с лучшими теннисистами мира. Но я всё ещё молод, чувствую, что готов на 100%. Именно поэтому я постараюсь сделать это», — приводит слова Медведева сайт ATP.
На прошлой неделе российский теннисист выиграл «Мастерс» в Торонто. В Цинциннати он вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
Ранее Медведев признался, что ему непросто далась победа над Григором Димитровым.