Медведев объяснил, почему тяжело выиграть «Мастерсы» в Торонто и Цинциннати подряд

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Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, объяснил, почему тяжело завоевать титулы на двух турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Торонто и Цинциннати кряду.
Медведев объяснил, почему тяжело выиграть «Мастерсы» в Торонто и Цинциннати подряд
  • Reuters
  • © Susan Mullane-USA TODAY Sports

«Выиграть турниры в Торонто и Цинциннати подряд тяжело, потому что тебе приходится две недели беспрерывно играть с лучшими теннисистами мира. Но я всё ещё молод, чувствую, что готов на 100%. Именно поэтому я постараюсь сделать это», — приводит слова Медведева сайт ATP. 

На прошлой неделе российский теннисист выиграл «Мастерс» в Торонто. В Цинциннати он вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. 

Ранее Медведев признался, что ему непросто далась победа над Григором Димитровым.

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