Медведев признался, что ему непросто далась победа над Димитровым

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Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, прокомментировал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым в 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Цинциннати.
Медведев признался, что ему непросто далась победа над Димитровым
  • Reuters
  • © Susan Mullane

«Было тяжело, особенно во втором сете матча. Я упустил четыре брейк-поинта, прежде чем взял его подачу. Я понимал, что должен продолжать прессинговать его. Григор — замечательный игрок, но его бэкхенд немного слабее, чем форхенд. Мне нравится, когда соперники подрезают. Моей тактикой на матч было оказывать на него давление таким образом. Конечно, иногда я проводил и форхенд, это очень неплохо работало», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

В четвертьфинале Медведеву предстоит сыграть против победителя в паре Хуберт Хуркач (Польша) — Пабло Карреньо-Буста (Испания). 

Ранее Медведев обыграл Димитрова и вышел в четвертьфинал турнира АТР в Цинциннати.

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