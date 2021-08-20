Медведев признался, что ему непросто далась победа над Димитровым

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, прокомментировал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым в 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Цинциннати.

«Было тяжело, особенно во втором сете матча. Я упустил четыре брейк-поинта, прежде чем взял его подачу. Я понимал, что должен продолжать прессинговать его. Григор — замечательный игрок, но его бэкхенд немного слабее, чем форхенд. Мне нравится, когда соперники подрезают. Моей тактикой на матч было оказывать на него давление таким образом. Конечно, иногда я проводил и форхенд, это очень неплохо работало», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

В четвертьфинале Медведеву предстоит сыграть против победителя в паре Хуберт Хуркач (Польша) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).

Ранее Медведев обыграл Димитрова и вышел в четвертьфинал турнира АТР в Цинциннати.