Клаудиньо назвал «Зенит» большим европейским клубом

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Новичок «Зенита», бразильский форвард Клаудиньо, высказался о петербургском клубе.
Клаудиньо назвал «Зенит» большим европейским клубом

«Конечно, я слышал о «Зените». В том числе благодаря тому, что здесь выступал Халк. Я смотрел нарезки его матчей, его голы за сине-бело-голубых. Когда появилось предложение и стало понятно, что переход может состояться, то мы очень много говорили с Малкомом. С ним мы дружим с детства. Много спрашивал про «Зенит», Санкт-Петербург. Он рассказывал только хорошее, потому у меня не было никаких сомнений в том, чтобы принять это предложение. Сейчас, находясь здесь, вижу каждый день подтверждение его словам. Мне очень всё нравится. «Зенит» — это большой европейский клуб с прекрасной инфраструктурой. Я жду момента, чтобы показать себя, готовлюсь продемонстрировать лучшую игру, на которую способен», — сказал Клаудиньо официальному сайту клуба

«Зенит» подписал контракт с Клаудиньо на пять лет. В прошедшем сезоне он в составе «Ред Булл Брагантино» принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее Семак рассказал, смогут ли Клаудиньо, Ракицкий и Малком сыграть с «Уфой».

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