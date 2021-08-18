Семак рассказал, смогут ли Клаудиньо, Ракицкий и Малком сыграть с «Уфой»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии полузащитников Клаудиньо и Малкома, а также защитника Ярослава Ракицкого перед матчем пятого тура Российской премьер-лиги с «Уфой».

«Вы видели? У Малкома лицо — как у боксёра после поединка. Но я надеюсь, что к игре он будет в строю. Состояние Ракицкого? Ярослав тренируется в общей группе, надеюсь, с ним тоже всё будет хорошо и он будет готовиться к матчу», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

По его словам, в команде готовы, что в Уфе будет очень жарко с учётом искусственного поля. При этом Семак отметил, что сине-бело-голубые готовятся к этому матчу так же, как и к остальным.

«Да, Клаудиньо готовится. Все необходимые процедуры соблюдены, он готов играть», — добавил специалист.

Встреча «Уфа» — «Зенит» пройдёт 21 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало — в 18:00 мск.

Ранее Властимил Петржела выразил уверенность, что «Зенит» никогда не выиграет Лигу чемпионов.