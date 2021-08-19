ЭСК признала, что VAR ошибочно отменила гол «Краснодара» в матче с «Зенитом»
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На 13-й минуте в ворота «Зенита» был назначен штрафной. Мяч Эдуарда Сперцяна, забитый прямым ударом со стандарта, был отменён. Арбитр Алексей Амелин после вмешательства VAR отменил гол, поскольку защитник «Краснодара» Урош Спайич стал в стенку «Зенита» перед штрафным.
«VAR ошибочно вмешалась в эпизод на 13-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что протокол VAR не содержит оснований для вмешательств в отношении способов возобновления игры, за исключением пенальти», — говорится в заявлении ЭСК РФС.
Ранее «Краснодар» представил комплект третьей игровой формы.