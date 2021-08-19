Малафеев рассказал, кого видит основным вратарём сборной России

Экс-голкипер сборной России по футболу Вячеслав Малафеев прокомментировал вызов вратаря немецкого «Байера» Андрея Лунёва в состав национальной команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Тренер вратарей сборной России Кафанов уже заявил о том, что хочет посмотреть как можно больше вратарей, кто в каком состоянии находится. С учётом того, что у Лунёва практики сейчас особой нет, он может претендовать только в перспективе на пост №1. Сейчас я вижу: если Гилерме в хорошей форме, то он способен защищать ворота сборной России», — цитирует Малафеева ««Спорт-Экспресс»».

На ближайшие матчи сборной России были вызваны следующие вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов») и Андрей Лунёв («Байер»).

Ранее тренер «Динамо» высказался о невызове Шунина в сборную России.