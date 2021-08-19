Малафеев рассказал, кого видит основным вратарём сборной России
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- РИА Новости
«Тренер вратарей сборной России Кафанов уже заявил о том, что хочет посмотреть как можно больше вратарей, кто в каком состоянии находится. С учётом того, что у Лунёва практики сейчас особой нет, он может претендовать только в перспективе на пост №1. Сейчас я вижу: если Гилерме в хорошей форме, то он способен защищать ворота сборной России», — цитирует Малафеева ««Спорт-Экспресс»».
На ближайшие матчи сборной России были вызваны следующие вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов») и Андрей Лунёв («Байер»).
Ранее тренер «Динамо» высказался о невызове Шунина в сборную России.