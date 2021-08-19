Куличенко назначен главным начальником сборной России по футболу

Стало известно имя нового начальника сборной России по футболу, который будет выполнять обязанности генерального менеджера национальной команды.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС), новым начальником сборной назначен Сергей Куличенко.

Куличенко до этого занимал должность главного администратора сборной, когда её возглавлял Станислав Черчесов.

18 августа пост генерального менеджера национальной команды покинул Евгений Савин, занимавший должность с 2012 года. При этом работал он в сборной с 2007 года.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал уход членов медицинского штаба сборной России Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского, а также менеджера национальной команды Евгения Савина.