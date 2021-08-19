Куличенко назначен главным начальником сборной России по футболу

Короткая ссылка
Стало известно имя нового начальника сборной России по футболу, который будет выполнять обязанности генерального менеджера национальной команды.
Куличенко назначен главным начальником сборной России по футболу
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС), новым начальником сборной назначен Сергей Куличенко.

Куличенко до этого занимал должность главного администратора сборной, когда её возглавлял Станислав Черчесов.

18 августа пост генерального менеджера национальной команды покинул Евгений Савин, занимавший должность с 2012 года. При этом работал он в сборной с 2007 года.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал уход членов медицинского штаба сборной России Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского, а также менеджера национальной команды Евгения Савина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить