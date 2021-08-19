РФС оштрафовал Виторию, Семака, Николича и Слуцкого по итогам четвёртого тура РПЛ

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал штрафами некоторых тренеров по итогам четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РФС оштрафовал Виторию, Семака, Николича и Слуцкого по итогам четвёртого тура РПЛ
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте РФС, на 10 тыс. рублей были оштрафованы Сандро Шварц («Динамо»), Леонид Слуцкий («Рубин») и Игорь Шалимов («Урал»), а на 20 тыс. рублей — Руй Витория («Спартак»), Сергей Семак («Зенит») и Марко Николич («Локомотив»). Все специалисты были наказаны за выход за пределы технической зоны.

В штабе «Локомотива» также на 20 тыс. рублей был оштрафован аналитик Радойе Смилянич и на 10 тыс. рублей — помощник главного тренера Олег Пашинин. У «Зенита», помимо Семака, 10 тыс. рублей штрафа будет обязан выплатить член тренерского штаба Анатолий Тимощук.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» оштрафован за появление постороннего человека на поле в матче с «Динамо».

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