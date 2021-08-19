«Ахмат» оштрафован за появление постороннего человека на поле в матче с «Динамо»

Грозненский «Ахмат» был оштрафован по решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за появление на поле постороннего лица в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

Как сообщается на сайте РФС, чеченский клуб оштрафован на 140 тыс. рублей за появление на поле постороннего лица, необеспечение общественного порядка и безопасности, а также нарушение требований санитарного регламента.

Кроме того, был наказан главный тренер «Динамо» Сандро Шварц, которого обязали выплатить 10 тыс. рублей штрафа за выход за пределы технической зоны во время игры.

«Ахмат» обыграл «Динамо» на своём поле со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что РПЛ внесла поправку в протокол матча «Ахмата» с «Динамо».