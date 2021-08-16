РПЛ внесла поправку в протокол матча «Ахмата» с «Динамо»

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Российская премьер-лига (РПЛ) в результате проверки выявила и устранила техническую ошибку в итоговом протоколе матча четвёртого тура между грозненским «Ахматом» и московским «Динамо».
РПЛ внесла поправку в протокол матча «Ахмата» с «Динамо»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РПЛ, работавшая на матче бригада судей во главе с Сергеем Ивановым допустила техническую ошибку при внесении данных о замене футболиста «Динамо» Константина Тюкавина на 63-й минуте игры.

Вместо него на поле выходил Клинтон Н'Жье под девятым номером, но арбитры случайно записали в протокол, что вместо Тюкавина на поле вышел Владислав Галкин под 90-м номером. В результате проверки ошибка была устранена.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ахмата».

Ранее главный тренер московского клуба Сандро Шварц высказался о первом поражении «Динамо» в новом сезоне.

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