Шварц высказался о первом поражении «Динамо» в новом сезоне

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц подвëл итоги матча четвëртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».

«В первую очередь я хотел бы поздравить «Ахмат» с победой. В первом тайме мы контролировали ход встречи, у нас был очень большой процент владения мячом. Мы хорошо вошли в игру, но, к сожалению, два мяча, которые были от «Ахмата», были забиты за три минуты. Это случилось, мы сделали ответную реакцию во втором тайме, создали много моментов. Также во втором тайме буквально в самом начале мы хорошо оборонялись, не пропустили третий. Может быть, нам не хватило хладнокровия, ключевого паса, где-то — точности завершения атаки. К сожалению, это болезненное поражение», — заявил Шварц после окончания встречи. 

Ранее «Ахмат» одержал победу над «Динамо» в матче РПЛ. 

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