МОК официально исключил каратэ из программы Игр 2024 года в Париже

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Международный олимпийский комитет (МОК) исключил каратэ из программы летней Олимпиады 2024 года в Париже.
МОК официально исключил каратэ из программы Игр 2024 года в Париже
  • Reuters

Список видов спорта, которые будут представлены на Играх в столице Франции, опубликованы на сайте оргкомитета ОИ-2024.

В списке отсутствуют каратэ, софтбол и бейсбол. При этом в программу включён брейк-данс.

Напомним, что каратэ было впервые представлено на минувшей Олимпиаде в Токио. В этом виде было разыграно шесть комплектов наград.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее гимнастка Ангелина Мельникова заявила, что примет решение об участии в ОИ-2024 исходя из состояния здоровья.

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