The Athletic: «Арсенал» близок к покупке голкипера «Шеффилда» за £24 млн

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» близок к приобретению вратаря «Шеффилда» Аарона Рэмсдейла.

Как сообщает The Athletic, «канониры» заплатят за голкипера £24 млн. При этом также «Шеффилд» может дополнительно получить £6 млн бонусов, выплата которых будет зависеть от регулярности выступления игрока.

«Арсенал» намерен подписать с Рэмсдейлом контракт на четыре года с опцией пролонгации ещё на сезон. Причём лондонский клуб хочет закрыть сделку до матча с «Челси», который состоится в воскресенье.

23-летний Рэмсдейл является воспитанником «Шеффилда». Всего он провёл за команду 46 матчей, в восьми из которых отстоял на ноль, и пропустил 72 мяча.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» договорился с «Реалом» о трансфере Эдегора за £30 млн.