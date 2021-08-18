Sky Sports: «Арсенал» договорился с «Реалом» о трансфере Эдегора за £30 млн

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Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор перейдёт в лондонский футбольный клуб «Арсенал».

Как сообщает Sky Sports, англичане заплатят за 22-летнего игрока £30 млн плюс бонусы. 

Отмечается, что норвежец прошёл полную вакцинацию от коронавируса и сможет не проходить карантин по приезде в Англию.

В минувшем сезоне Эдегор выступал за «Арсенал» на правах аренды. Он провёл за команду 20 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи. По окончании аренды он вернулся в «Реал».

Ранее Криштиану Роналду призвал прекратить спекуляции о его возможном возвращении в «Реал».

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