Sky Sports: «Арсенал» договорился с «Реалом» о трансфере Эдегора за £30 млн
Как сообщает Sky Sports, англичане заплатят за 22-летнего игрока £30 млн плюс бонусы.
Отмечается, что норвежец прошёл полную вакцинацию от коронавируса и сможет не проходить карантин по приезде в Англию.
В минувшем сезоне Эдегор выступал за «Арсенал» на правах аренды. Он провёл за команду 20 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи. По окончании аренды он вернулся в «Реал».
Ранее Криштиану Роналду призвал прекратить спекуляции о его возможном возвращении в «Реал».