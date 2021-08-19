Рублёв и Хачанов проиграли на турнире в Цинциннати в парном разряде
- Reuters
Российские теннисисты уступили испанцу Марселю Гранольерсу и аргентинцу Орасио Себальосу со счётом 6:7 (7:9), 5:7.
Встреча продолжалась 1 час 39 минут.
Далее Гранольерс и Себальос сыграют с победителем матча Филип Полашек (Словакия) / Джон Пирс (Австралия) — Алекс де Минор (Австралия) / Кэмерон Норри (Великобритания).
Ранее Даниил Медведев вспомнил, как играл с Григором Димитровым на US Open в преддверии их матча в Цинциннати.