Рублёв и Хачанов проиграли на турнире в Цинциннати в парном разряде 

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Россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов потерпели поражение в 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати в парном разряде.
Рублёв и Хачанов проиграли на турнире в Цинциннати в парном разряде 
  • Reuters

Российские теннисисты уступили испанцу Марселю Гранольерсу и аргентинцу Орасио Себальосу со счётом 6:7 (7:9), 5:7. 

Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

Далее Гранольерс и Себальос сыграют с победителем матча Филип Полашек (Словакия) / Джон Пирс (Австралия) — Алекс де Минор (Австралия) / Кэмерон Норри (Великобритания).

Ранее Даниил Медведев вспомнил, как играл с Григором Димитровым на US Open в преддверии их матча в Цинциннати.

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