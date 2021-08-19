Рублёв и Хачанов проиграли на турнире в Цинциннати в парном разряде

Россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов потерпели поражение в 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати в парном разряде.

Reuters

Российские теннисисты уступили испанцу Марселю Гранольерсу и аргентинцу Орасио Себальосу со счётом 6:7 (7:9), 5:7. Встреча продолжалась 1 час 39 минут. Далее Гранольерс и Себальос сыграют с победителем матча Филип Полашек (Словакия) / Джон Пирс (Австралия) — Алекс де Минор (Австралия) / Кэмерон Норри (Великобритания). Ранее Даниил Медведев вспомнил, как играл с Григором Димитровым на US Open в преддверии их матча в Цинциннати.