Медведев вспомнил, как играл с Димитровым на US Open в преддверии их матча в Цинциннати

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, поделился ожиданиями от матча с болгарином Григором Димитровым третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в американском Цинциннати.

«Димитров уже победил здесь двух сильных соперников. Однажды я встречался с ним в полуфинале турнира Большого шлема. Это что-то значит. Мне нужно будет продемонстрировать свой лучший теннис, чтобы выиграть. Надеюсь, мне это удастся», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Во втором раунде Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда со счётом 6:2, 6:2. Димитров, в свою очередь, одолел представителя Казахстана Александра Бублика — 6:3, 7:5.

Ранее Медведев заявил, что рад лёгкой победе во втором круге турнира в Цинциннати.