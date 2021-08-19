Медведев вспомнил, как играл с Димитровым на US Open в преддверии их матча в Цинциннати
- Reuters
- © John E. Sokolowski-USA TODAY Sports
«Димитров уже победил здесь двух сильных соперников. Однажды я встречался с ним в полуфинале турнира Большого шлема. Это что-то значит. Мне нужно будет продемонстрировать свой лучший теннис, чтобы выиграть. Надеюсь, мне это удастся», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.
Во втором раунде Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда со счётом 6:2, 6:2. Димитров, в свою очередь, одолел представителя Казахстана Александра Бублика — 6:3, 7:5.
Ранее Медведев заявил, что рад лёгкой победе во втором круге турнира в Цинциннати.