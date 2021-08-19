Медведев о выходе в третий круг «Мастерса» в Цинциннати: счастлив, что удалось легко победить

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, прокомментировал победу над представителем США Маккензи Макдональдом в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в американском Цинциннати.

«Маккензи может хорошо играть. Все, кто находится во втором круге «Мастерс», могут играть в хороший теннис — мы все это знаем», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Он отметил, что нелегко приходить после победы в одном турнире и выигрывать матч на другом турнире уже в иных условиях. По его словам, при таком графике особенно заметна усталость в первых матчах.

«Я действительно счастлив, что мне удалось довольно легко победить. Я боролся за каждое очко, стараясь закончить как можно раньше», — добавил Медведев.

В следующем раунде российский теннисист сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Ранее сообщалось, что Медведев вышел в третий круг теннисного «Мастерс» в Цинциннати. Встреча между ним и Маккензи продолжалась 59 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2.