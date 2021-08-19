Медведев о выходе в третий круг «Мастерса» в Цинциннати: счастлив, что удалось легко победить
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- © John E. Sokolowski-USA TODAY Sports
«Маккензи может хорошо играть. Все, кто находится во втором круге «Мастерс», могут играть в хороший теннис — мы все это знаем», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.
Он отметил, что нелегко приходить после победы в одном турнире и выигрывать матч на другом турнире уже в иных условиях. По его словам, при таком графике особенно заметна усталость в первых матчах.
«Я действительно счастлив, что мне удалось довольно легко победить. Я боролся за каждое очко, стараясь закончить как можно раньше», — добавил Медведев.
В следующем раунде российский теннисист сыграет с болгарином Григором Димитровым.
Ранее сообщалось, что Медведев вышел в третий круг теннисного «Мастерс» в Цинциннати. Встреча между ним и Маккензи продолжалась 59 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2.