Медведев о выходе в третий круг «Мастерса» в Цинциннати: счастлив, что удалось легко победить

Короткая ссылка
Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, прокомментировал победу над представителем США Маккензи Макдональдом в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в американском Цинциннати.
Медведев о выходе в третий круг «Мастерса» в Цинциннати: счастлив, что удалось легко победить
  • Reuters
  • © John E. Sokolowski-USA TODAY Sports

«Маккензи может хорошо играть. Все, кто находится во втором круге «Мастерс», могут играть в хороший теннис — мы все это знаем», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Он отметил, что нелегко приходить после победы в одном турнире и выигрывать матч на другом турнире уже в иных условиях. По его словам, при таком графике особенно заметна усталость в первых матчах.

«Я действительно счастлив, что мне удалось довольно легко победить. Я боролся за каждое очко, стараясь закончить как можно раньше», — добавил Медведев.

В следующем раунде российский теннисист сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Ранее сообщалось, что Медведев вышел в третий круг теннисного «Мастерс» в Цинциннати. Встреча между ним и Маккензи продолжалась 59 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить