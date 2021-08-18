Легкоатлетка Сидорова пропустит этап Бриллиантовой лиги в США
- Reuters
«Анжелика пропустит этап Бриллиантовой лиги в Юджине. Она выступит 5 сентября на турнире в Падуе, потом — в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе 9 сентября. Завершит сезон 11 сентября турниром в Инсбруке», — цитирует Воронкова ТАСС.
До этого появилась информация о проблемах Сидоровой с американской визой.
Этап Бриллиантовой лиги пройдёт в Юджине (штат Орегон) 21 августа.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене не получила визу и пропустит американский этап Бриллиантовой лиги.