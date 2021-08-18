Легкоатлетка Сидорова пропустит этап Бриллиантовой лиги в США

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Павел Воронков, менеджер серебряной призёрки ОИ-2020 по прыжкам с шестом Анжелики Сидоровой, сообщил, что россиянка не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в США.
Легкоатлетка Сидорова пропустит этап Бриллиантовой лиги в США
  • Reuters

«Анжелика пропустит этап Бриллиантовой лиги в Юджине. Она выступит 5 сентября на турнире в Падуе, потом — в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе 9 сентября. Завершит сезон 11 сентября турниром в Инсбруке», — цитирует Воронкова ТАСС. 

До этого появилась информация о проблемах Сидоровой с американской визой.

Этап Бриллиантовой лиги пройдёт в Юджине (штат Орегон) 21 августа.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене не получила визу и пропустит американский этап Бриллиантовой лиги.

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