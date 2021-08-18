СКА в овертайме обыграл «Ак Барс» в хоккейном Кубке чемпионов
- РИА Новости
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Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе хозяев отличились Артём Галимов и Марк Янчевский. У армейцев шайбы забросили Игорь Ожиганов, Линден Вей и Степан Фальковский.
В турнире принимают участие четыре команды, которые становились победителями Кубка Гагарина: «Металлург», «Салават Юлаев», СКА и «Ак Барс».
Ранее сообщалось, что хоккеист Николай Кулёмин подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым».