СКА в овертайме обыграл «Ак Барс» в хоккейном Кубке чемпионов

Петербургский СКА в овертайме одержал победу над казанским клубом «Ак Барс» в матче предсезонного турнира — Кубка чемпионов.

Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе хозяев отличились Артём Галимов и Марк Янчевский. У армейцев шайбы забросили Игорь Ожиганов, Линден Вей и Степан Фальковский.

В турнире принимают участие четыре команды, которые становились победителями Кубка Гагарина: «Металлург», «Салават Юлаев», СКА и «Ак Барс».

Ранее сообщалось, что хоккеист Николай Кулёмин подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым».