«Чемпионат»: хоккеист Кулёмин подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым»

Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» подпишет контракт с бывшим нападающим магнитогорского «Металлурга» Николаем Кулёминым.

Об этом сообщает «Чемпионат».

В минувшем сезоне КХЛ 35-летний Кулёмин сыграл 22 матча в регулярном чемпионате, забросил шесть шайб и отдал одну результативную передачу. В плей-офф игрок провёл 12 встреч и сделал один ассист.

Кулёмин является двукратным чемпионом мира в составе сборной России, также он становился чемпионом страны вместе с «Металлургом» в 2007 году.

Ранее сообщалось, что Ринат Баширов назначен генеральным директором ХК «Салават Юлаев».