Баширов назначен генеральным директором ХК «Салават Юлаев»

Уфимский «Салават Юлаев» объявил о назначении Рината Баширова генеральным директором клуба.

Как сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев», Баширов будет отвечать за формирование стратегии развития всей хоккейной вертикали, общее руководство и контроль деятельности уфимского клуба.

Бывший гендиректор Александр Курносов останется в клубе и будет работать на должности исполнительного директора, отвечая за обеспечение функционирования организации и формирование состава команды вместе со спортивным блоком.

Ранее сообщалось, что ЦСКА назначил Фёдорова на пост главного тренера команды.