ПХК ЦСКА назначил Фёдорова на пост главного тренера команды

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Президент профессионального хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович объявил о назначении Сергея Фёдорова главным тренером команды.
ПХК ЦСКА назначил Фёдорова на пост главного тренера команды
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«По итогам заседания наблюдательного совета главным тренером команды назначен Сергей Фёдоров. ЦСКА благодарит Игоря Никитина за проведённые в клубе годы и желает успехов в дальнейшей карьере», — цитирует Есмантовича пресс-служба ПХК ЦСКА.

Фёдоров работал в ЦСКА с 2012 года. С 2013 года он является членом наблюдательного совета клуба. 

Никитин был главным тренером команды с 2017 года.

Ранее сообщалось, что «Авангард» и ЦСКА сыграют первый матч нового сезона КХЛ 1 сентября.

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