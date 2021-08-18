Во Франции рассказали о готовности 20-летнего футболиста «Кана» перейти в «Локомотив»

Полузащитник французского «Кана» Алексис Бека-Бека близок к переходу в московский футбольный клуб «Локомотив».

Как сообщает журналист Лоик Танзи в Twitter, пока не достигли договорённости о трансфере 20-летнего игрока, но сами переговоры продвигаются. Бека-Бека, в свою очередь, готов перейти в «Локомотив».

Бека-Бека является воспитанником «Кана». В минувшем сезоне он провёл 27 матчей во французской Лиге 2 и забил один мяч. Кроме того, он вызывался в олимпийскую сборную Франции.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в покупке хавбека ЦСКА Константина Марадишвили.