Во Франции рассказали о готовности 20-летнего футболиста «Кана» перейти в «Локомотив»

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Полузащитник французского «Кана» Алексис Бека-Бека близок к переходу в московский футбольный клуб «Локомотив».
Во Франции рассказали о готовности 20-летнего футболиста «Кана» перейти в «Локомотив»
  • Reuters

Как сообщает журналист Лоик Танзи в Twitter, пока не достигли договорённости о трансфере 20-летнего игрока, но сами переговоры продвигаются. Бека-Бека, в свою очередь, готов перейти в «Локомотив». 

Бека-Бека является воспитанником «Кана». В минувшем сезоне он провёл 27 матчей во французской Лиге 2 и забил один мяч. Кроме того, он вызывался в олимпийскую сборную Франции.  

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в покупке хавбека ЦСКА Константина Марадишвили.

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