Футболист сборной Италии Локателли перешёл в «Ювентус»

Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил о переходе из «Сассуоло» полузащитника сборной Италии Мануэля Локателли.

Как сообщает пресс-служба «Ювентуса», клуб арендовал 23-летнего игрока с обязательным правом выкупа при достижении определённых показателей хавбека.

Сумма выкупа составит €25 млн, и её нужно будет выплатить в течение трёх лет. При этом «Сассуоло» может получить ещё до €12,5 млн в качестве бонусов.

Минувшим летом Локателли стал чемпионом Европы в составе сборной Италии. В прошлом сезоне он провёл 34 матча за «Сассуоло», в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал прекратить спекуляции о его возможном возвращении в «Реал».