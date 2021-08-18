Футболист сборной Италии Локателли перешёл в «Ювентус»
- Reuters
Как сообщает пресс-служба «Ювентуса», клуб арендовал 23-летнего игрока с обязательным правом выкупа при достижении определённых показателей хавбека.
Сумма выкупа составит €25 млн, и её нужно будет выплатить в течение трёх лет. При этом «Сассуоло» может получить ещё до €12,5 млн в качестве бонусов.
Минувшим летом Локателли стал чемпионом Европы в составе сборной Италии. В прошлом сезоне он провёл 34 матча за «Сассуоло», в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал прекратить спекуляции о его возможном возвращении в «Реал».
𝘈𝘯𝘯𝘰𝘶𝘯𝘤𝘦 𝘓𝘰𝘤𝘢𝘵𝘦𝘭𝘭𝘪? ➡️ 🤲— JuventusFC (@juventusfcen) August 18, 2021
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