Призёр ОИ-2008 Кравченко рассказал, что белорусским спортсменам запретили выезд за рубеж

Короткая ссылка
Серебряный призёр Пекина-2008 в десятиборье Андрей Кравченко сообщил, что белорусским спортсменам запретили выезд за границу.
Призёр ОИ-2008 Кравченко рассказал, что белорусским спортсменам запретили выезд за рубеж
  • Reuters

Он опубликовал в Instagram скриншоты переписки, в которой видно соответствующий запрет от Министерства спорта Белоруссии.

«Спасибо людям за информацию! Как мы видим, «хата с краю» уже не работает! Осталось только поводок с ошейником повесить на шею и рот пластырем заклеить!» — подписал пост Кравченко.

Он отметил, что молчавшим спортсменам теперь придётся расплачиваться, а наблюдать за событиями станет ещё интереснее.

Ранее белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская подписала открытое письмо спортсменов против насилия и за честные выборы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить