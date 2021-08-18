Призёр ОИ-2008 Кравченко рассказал, что белорусским спортсменам запретили выезд за рубеж

Серебряный призёр Пекина-2008 в десятиборье Андрей Кравченко сообщил, что белорусским спортсменам запретили выезд за границу.

Он опубликовал в Instagram скриншоты переписки, в которой видно соответствующий запрет от Министерства спорта Белоруссии.

«Спасибо людям за информацию! Как мы видим, «хата с краю» уже не работает! Осталось только поводок с ошейником повесить на шею и рот пластырем заклеить!» — подписал пост Кравченко.

Он отметил, что молчавшим спортсменам теперь придётся расплачиваться, а наблюдать за событиями станет ещё интереснее.

Ранее белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская подписала открытое письмо спортсменов против насилия и за честные выборы.