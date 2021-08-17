Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская подписала открытое письмо спортсменов против насилия и за честные выборы.

«16 августа 2020-го появилось открытое письмо спортсменов против насилия и за честные выборы. Я, как и многие тогда, осталась в стороне, предпочитая думать, что, если буду просто готовиться к Олимпиаде, со мной ничего не произойдёт. Сегодня, ровно год спустя, я его подписала», — написала спортсменка в Instagram.

Тимановская добавила, что для неё это повод сказать всем, что режим Александра Лукашенко может коснуться любого спортсмена.

«Я не знаю, где бы находилась сейчас и какие «признательные показания» давала бы на камеру, если бы не Фонд спортивной солидарности», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что Тимановская вышла на старт впервые после Олимпийских игр в Токио.