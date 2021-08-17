Тимановская подписала открытое письмо спортсменов против насилия
- Reuters
«16 августа 2020-го появилось открытое письмо спортсменов против насилия и за честные выборы. Я, как и многие тогда, осталась в стороне, предпочитая думать, что, если буду просто готовиться к Олимпиаде, со мной ничего не произойдёт. Сегодня, ровно год спустя, я его подписала», — написала спортсменка в Instagram.
Тимановская добавила, что для неё это повод сказать всем, что режим Александра Лукашенко может коснуться любого спортсмена.
«Я не знаю, где бы находилась сейчас и какие «признательные показания» давала бы на камеру, если бы не Фонд спортивной солидарности», — рассказала она.
Ранее сообщалось, что Тимановская вышла на старт впервые после Олимпийских игр в Токио.