«Матч ТВ»: экс-футболист «Зенита» Крапухин близок к переходу в «Ригу»

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Российский нападающий Станислав Крапухин близок к переходу в латвийский футбольный клуб «Рига».
«Матч ТВ»: экс-футболист «Зенита» Крапухин близок к переходу в «Ригу»
  • РИА Новости

Как сообщает «Матч ТВ», «Рига» должна будет выплатить компенсацию петербургскому «Зениту», воспитанником которого является Крапухин. 

«Рига» недавно вышла в плей-офф Лиги конференций.

В минувшем сезоне Крапухин забил 19 мячей за «Зенит-2» в Профессиональной футбольной лиге. 18 августа он покинул клуб с берегов Невы.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, смогут ли Клаудиньо, Ярослав Ракицкий и Малком сыграть с «Уфой».

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