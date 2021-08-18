«Матч ТВ»: экс-футболист «Зенита» Крапухин близок к переходу в «Ригу»

Российский нападающий Станислав Крапухин близок к переходу в латвийский футбольный клуб «Рига».

Как сообщает «Матч ТВ», «Рига» должна будет выплатить компенсацию петербургскому «Зениту», воспитанником которого является Крапухин.

«Рига» недавно вышла в плей-офф Лиги конференций.

В минувшем сезоне Крапухин забил 19 мячей за «Зенит-2» в Профессиональной футбольной лиге. 18 августа он покинул клуб с берегов Невы.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, смогут ли Клаудиньо, Ярослав Ракицкий и Малком сыграть с «Уфой».