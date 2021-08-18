Врач Бутовский покинул медицинский штаб сборной России по футболу

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Врач Михаил Бутовский принял решение не продолжать работу в медицинском штабе сборной России по футболу.

«Решение об уходе было принято мной. Меня никто не увольнял, более того, я получил вызов на ближайший сбор национальной команды», — приводит слова Бутовского Sport24.

По его словам, он намерен сосредоточиться на работе в клубе.

«В «Рубине» меня ждёт много работы, которую нужно выполнять максимально качественно», — сказал Бутовский.

Бутовский работал в сборной России с 2014 года.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отставку Станислава Черчесова и назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу.

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