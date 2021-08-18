Шишкина ответила на вопрос о нетрадиционных сексуальных отношениях в синхронном плавании
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«В синхронном плавании ни разу не встречала, чтобы из-за длительных сборов девочки начинали дружить с девочками. Возможно, потому что синхронистки с детства окружены очень красивыми мужчинами», — приводит слова Шишкиной «Спорт-Экспресс».
Синхронистка призналась, что обычно в бассейне засматривается на ватерполистов с фигурами аполлонов.
«Прыгуны в воду, опять же, — красивые пацаны. Дружить с девочками даже мыслей не возникало. Меня никто в команде не клеил», — отметила спортсменка.
Шишкина становилась олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях на Играх в Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио.
Ранее Ирина Слуцкая с юмором отреагировала на решение Международного союза конькобежцев разрешить спортсменам-трансгендерам принимать участие в соревнованиях по фигурному катанию.