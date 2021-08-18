Шишкина ответила на вопрос о нетрадиционных сексуальных отношениях в синхронном плавании

Многократная олимпийская чемпионка Алла Шишкина прокомментировала нетрадиционные сексуальные отношения в синхронном плавании.

«В синхронном плавании ни разу не встречала, чтобы из-за длительных сборов девочки начинали дружить с девочками. Возможно, потому что синхронистки с детства окружены очень красивыми мужчинами», — приводит слова Шишкиной «Спорт-Экспресс».

Синхронистка призналась, что обычно в бассейне засматривается на ватерполистов с фигурами аполлонов.

«Прыгуны в воду, опять же, — красивые пацаны. Дружить с девочками даже мыслей не возникало. Меня никто в команде не клеил», — отметила спортсменка.

Шишкина становилась олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях на Играх в Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио.

Ранее Ирина Слуцкая с юмором отреагировала на решение Международного союза конькобежцев разрешить спортсменам-трансгендерам принимать участие в соревнованиях по фигурному катанию.