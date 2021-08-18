Полузащитник «Севильи» обвинил тренера «Аталанты» в рукоприкладстве

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Полузащитник испанской «Севильи» Алехандро Гомес рассказал, что покинул итальянскую «Аталанту» из-за конфликта с главным тренером Джаном Пьеро Гасперини, который позволил себе рукоприкладство.
Полузащитник «Севильи» обвинил тренера «Аталанты» в рукоприкладстве
  • Reuters

«Да, я ослушался его тактической установки в матче группового этапа Лиги чемпионов с датским «Мидтьюлландом». Совершенно нормально, что он разозлился. Я уже понимал, что в перерыве он заменит меня», — приводит слова Гомеса Goal.

Полузащитник рассказал, что в перерыве в раздевалке 63-летний Гасперини попытался напасть на него с кулаками.

«Когда есть физическая агрессия, это уже недопустимо», — добавил 33-летний хавбек.

Ранее спортивный директор итальянской «Аталанты» Джованни Сартори заявил, что его клубу предлагали услуги полузащитника ЦСКА Николы Влашича.

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