«Вольфсбург» подал апелляцию на исключение клуба из Кубка Германии

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«Вольфсбург» объявил о подаче апелляции на решение об исключении клуба из текущего розыгрыша Кубка Германии.
«Вольфсбург» подал апелляцию на исключение клуба из Кубка Германии
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт клуба. «Волки» подали апелляцию в судебный орган Немецкого футбольного союза (DFB).

8 августа «Вольфсбург» сыграл матч Кубка Германии с клубом из третьей немецкой лиги «Пройссен Мюнстер» и одержал победу со счётом 3:1, однако по итогам этой встречи всё равно был исключён из национального Кубка. Причина дисквалификации — в том, что тренерский штаб команды провёл шесть замен, в то время как регламент турнира разрешает лишь пять замен за матч. 

Ранее сообщалось, что «Вольфсбург» был исключён из Кубка Германии за превышение лимита по заменам в матче.

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