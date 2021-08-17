«Вольфсбург» был исключён из Кубка Германии за превышение лимита по заменам в матче

«Вольфсбург» был исключён из Кубка Германии по футболу, несмотря на победу над «Преуссеном» (3:1) в первом раунде турнира.

Причиной исключения команды из турнира стал тот факт, что главный тренер команды Марко ван Боммел сделал шесть замен во время матча, когда по регламенту разрешены только пять изменений в составе.

«Мы разочарованы и предпочли бы иной исход. Мы не согласны с данным решением и рассмотрим возможность его обжалования», — цитирует слова управляющего директора «Вольфсбурга» Тима Шумахера пресс-служба немецкого клуба.

Ранее «Лейпциг» проиграл «Майнцу» в первом туре Бундеслиги.