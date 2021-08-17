«Вольфсбург» был исключён из Кубка Германии за превышение лимита по заменам в матче

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«Вольфсбург» был исключён из Кубка Германии по футболу, несмотря на победу над «Преуссеном» (3:1) в первом раунде турнира.
«Вольфсбург» был исключён из Кубка Германии за превышение лимита по заменам в матче
  • Reuters
  • © Fabian Bimmer

Причиной исключения команды из турнира стал тот факт, что главный тренер команды Марко ван Боммел сделал шесть замен во время матча, когда по регламенту разрешены только пять изменений в составе.

«Мы разочарованы и предпочли бы иной исход. Мы не согласны с данным решением и рассмотрим возможность его обжалования», — цитирует слова управляющего директора «Вольфсбурга» Тима Шумахера пресс-служба немецкого клуба.

Ранее «Лейпциг» проиграл «Майнцу» в первом туре Бундеслиги.

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