Глава Татарстана и президент IMMAF открыли новый спорткомплекс в Кукморе

В рамках проходящего в Казани чемпионата и первенства Европы по смешанным единоборствам (ММА) президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент Международной федерации боевых искусств (IMMAF) Керрит Браун открыли в городе Кукморе новый спорткомплекс «Барс Арена».

После открытия Минниханов и Браун посмотрели в зале единоборств и ММА тренировку молодых борцов по курешу (борьба на поясах), а также посетили зал пауэрлифтинга с современным тренажёрным оборудованием.

«Татарстан славится своими спортивными традициями. Руководство республики уделяет большое внимание здоровому образу жизни, а также массовому спорту. Мы рады, что благодаря чемпионату Европы на открытии спорткомплекса и зала ММА смогло присутствовать руководство Республики Татарстан и IMMAF. В этом отдельная заслуга президента Федерации ММА Татарстана Рушана Мингазова», — цитирует пресс-служба Союза ММА России главу организации Радмира Габдуллина.

Чемпионат Европы по ММА стартовал в Казани 16 августа и завершится 20 августа. Соревнования проходят в БСС «Баскет-Холл».

Ранее Габдуллин объяснил, почему в МОК не хотят включения в MMA в программу Игр.