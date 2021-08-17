Глава Татарстана и президент IMMAF открыли новый спорткомплекс в Кукморе
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После открытия Минниханов и Браун посмотрели в зале единоборств и ММА тренировку молодых борцов по курешу (борьба на поясах), а также посетили зал пауэрлифтинга с современным тренажёрным оборудованием.
«Татарстан славится своими спортивными традициями. Руководство республики уделяет большое внимание здоровому образу жизни, а также массовому спорту. Мы рады, что благодаря чемпионату Европы на открытии спорткомплекса и зала ММА смогло присутствовать руководство Республики Татарстан и IMMAF. В этом отдельная заслуга президента Федерации ММА Татарстана Рушана Мингазова», — цитирует пресс-служба Союза ММА России главу организации Радмира Габдуллина.
Чемпионат Европы по ММА стартовал в Казани 16 августа и завершится 20 августа. Соревнования проходят в БСС «Баскет-Холл».
Ранее Габдуллин объяснил, почему в МОК не хотят включения в MMA в программу Игр.