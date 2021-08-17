Источник: «Аталанта» хочет подписать Азмуна после окончания сезона

«Аталанта» заинтересована в услугах форварда «Зенита» Сердара Азмуна и рассчитывает подписать футболиста бесплатно следующим летом, когда у иранца истечёт срок действия контракта с петербургским клубом.

Об этом сообщает Eurostavka. По информации источника, 26-летний форвард не заинтересован в подписании нового контракта с «Зенитом». При этом он не хочет ждать до следующего лета и надеется, что ему удастся перейти в европейский клуб до конца текущего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Азмун провёл пять матчей за питерцев во всех турнирах и забил пять мячей.

Ранее сообщалось, что Инсинье отказался от перехода в «Зенит» и зарплаты €8 млн в год.