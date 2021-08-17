Отец Марадишвили опроверг слухи о том, что он недоволен условиями контракта сына с ЦСКА

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Коба Марадишвили, отец полузащитника московского ЦСКА Константина Марадишвили, отреагировал на слухи о том, что он недоволен контрактом своего сына с армейским клубом.
Отец Марадишвили опроверг слухи о том, что он недоволен условиями контракта сына с ЦСКА
  • © официальный сайт ПФК ЦСКА

«Информация о том, что я недоволен контрактом Константина с ЦСКА, не соответствует действительности. Останется ли он в ЦСКА? Эти вопросы нужно адресовать Роману Бабаеву. На данный момент Костя — игрок ЦСКА. Насколько я знаю, мой сын доволен своим положением в армейском клубе», — цитирует Марадишвили-старшего Sport24.

Полузащитник получает по контракту около €300 тыс.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в покупке Марадишвили.

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