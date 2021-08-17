Отец Марадишвили опроверг слухи о том, что он недоволен условиями контракта сына с ЦСКА
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«Информация о том, что я недоволен контрактом Константина с ЦСКА, не соответствует действительности. Останется ли он в ЦСКА? Эти вопросы нужно адресовать Роману Бабаеву. На данный момент Костя — игрок ЦСКА. Насколько я знаю, мой сын доволен своим положением в армейском клубе», — цитирует Марадишвили-старшего Sport24.
Полузащитник получает по контракту около €300 тыс.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в покупке Марадишвили.