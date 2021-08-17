«Рома» выкупила Абрахама у «Челси»

Нападающий лондонского «Челси» Тэмми Абрахам перешёл в итальянскую «Рому».

«Мы всегда готовы принять Тэмми обратно», — написала пресс-служба лондонской команды.

Напомним, что, по сообщениям СМИ, «Рома» заплатила за трансфер 23-летнего Абрахама €40 млн. Вместе с тем у «Челси» есть опция выкупа игрока до июня 2023 года за €80 млн.

Абрахам в минувшем сезоне провёл 32 встречи за «Челси», в которых забил шесть мячей. Форвард является воспитанником клуба.

Ранее Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, прокомментировал ситуацию с подписанием нового контракта с московским клубом.