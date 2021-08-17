Сборная Афганистана не выступит на Паралимпиаде из-за ситуации в стране

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Сборная Афганистана не будет участвовать в Паралимпийских играх в Токио из-за ситуации, происходящей внутри страны.
Сборная Афганистана не выступит на Паралимпиаде из-за ситуации в стране
  • Reuters
  • © Issei Kato

«К сожалению, Национальный паралимпийский комитет Афганистана не примет участия в Паралимпийских играх. Из-за серьёзной продолжающейся ситуации в стране все аэропорты страны закрыты и у них нет возможности поехать в Токио. Мы надеемся, что в это трудное время команда и официальные лица будут в безопасности», — цитирует представителя Международного паралимпийского комитета Крейга Спенса пресс-служба организации.

На Паралимпиаде, которая пройдёт в Токио с 24 августа по 5 сентября, должны были выступить два спортсмена из Афганистана — тхэквондисты Закия Худадади и Хосейн Расули.

15 августа боевики «Талибана»* заняли всю территорию Афганистана и захватили власть в стране.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ранее Байден заявил, что не жалеет о выводе войск США из Афганистана.

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