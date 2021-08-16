Тюкавин — о вызове в сборную России: ни о чём подобном не думал

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился впечатлениями от вызова в сборную России на матчи квалификации к чемпионату мира — 2022.

«Увидеть себя в списках игроков сборной — это непередаваемые эмоции, потому я счастлив. О вызове узнал по телевизору. Удивился и обрадовался. Я ведь ни о чём подобном не думал. Получил огромное количество сообщений. Из родного Котласа писали, из Кирова много друзей поздравило, а также поклонники из хоккея с мячом завалили поздравлениями. Видел всё, очень приятно», — приводит слова Тюкавина пресс-служба клуба.

19-летний футболист также оценил свои перспективы дебютировать за сборную во время ближайших матчей.

«Я не хочу оценивать свои шансы сыграть против Хорватии или других сборных. Конечно же, мне бы очень этого хотелось, но в данный момент важнее прочувствовать атмосферу сборной, потренироваться с лучшими футболистами нашей страны и чему-то научиться у них», — добавил Тюкавин.

Сборная России сыграет с Хорватией 1 сентября, с командой Кипра — 4 сентября, а с Мальтой — 9 сентября.

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