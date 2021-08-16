Мостовой: Дзюба в любое время пригодился бы сборной России

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал отсутствие нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в заявке российской национальной команды на матчи квалификации к чемпионату мира — 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.
Мостовой: Дзюба в любое время пригодился бы сборной России
  • РИА Новости

«Моё мнение такое: Артём Дзюба в любое время сборной пригодился бы. Однозначно пригодился. Давайте рассуждать логически. Назовите мне футболиста, который был бы сильнее Дзюбы в линии атаки. Я пока не вижу, чтобы кто-то был сильнее. У всех взгляд на футбол разный, потому ясно, что Артёму сейчас непросто, поскольку якобы он не в хорошей кондиции находится, не в хорошей форме. Поверьте мне, сейчас не только один Дзюба находится в нехорошей кондиции», — заявил Мостовой в эфире телеканала РЕН ТВ.

Сборная России сыграет с Хорватией 1 сентября, с командой Кипра — 4 сентября, а с Мальтой — 9 сентября.

Ранее Кобелев поддержал решение Карпина не вызывать Дзюбу в сборную России.

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