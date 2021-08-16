Клаудиньо: рад, что разделил эмоции с «Зенитом» в матче с «Локомотивом»

Новичок петербургского «Зенита» поделился эмоциями от матча с московским «Локомотивом» в четвёртом туре Российской премьер-лиги.

«Я хоть и не вышел на поле, но эта поездка была очень важной и полезной для моей адаптации в новой команде. Рад, что отправился с командой в Москву, посмотрел, как она живёт на выезде. Хорошо, что был с ней на стадионе, окунулся в эти эмоции, разделил их с ребятами, почувствовал новую для себя атмосферу», — приводит слова Клаудиньо «Матч ТВ».

Он отметил, что ничья не очень обрадовала команду, но было видно, что игроки «Зенита» выкладываются на максимум. По словам футболиста, наблюдать такую борьбу было приятно.

«И даже эта ничья важна на пути к чемпионству — той цели, к которой мы хотим прийти», — добавил Клаудиньо.

«Зенит» подписал контракт с Клаудиньо на пять лет. В прошедшем сезоне он в составе «Ред Булл Брагантино» принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее вратарь сине-бело-голубых Михаил Кержаков высказался о пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локомотивом».