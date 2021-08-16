Михаил Кержаков высказался о пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локомотивом»

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Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков подвёл итоги матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» (1:1).

«Провести матч в меньшинстве и сыграть вничью — это достаточно неплохо. С учётом того, что мы вели и в конце пропустили — конечно обидно. У нас были моменты. «Локомотив» несколько расслабился, когда их стало на одного больше. Что же касается пенальти в наши ворота, то фол был. Но говорят, что до этого было нарушение правил на Венделе. Мы ждали, что будет много борьбы в матче», — заявил Кержаков в эфире «Матч Премьер».

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